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"خطوة صادمة".. لماذا ارتدى بايدن قبعة ترامب؟ (فيديو)

"خطوة صادمة".. لماذا ارتدى بايدن قبعة ترامب؟ (فيديو)
بايدن مرتدياً قبعة ترامبالمصدر: متداولة
إرم نيوز
إرم نيوز
12 سبتمبر 2024، 3:58 ص

فاجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، الأمريكيين، بارتدائه قبعة الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية في الانتخابات المقبلة دونالد ترامب.

وزار بايدن محطة إطفاء "شانكسفيل" في نيويورك، بعد إحياء ذكرى 11 سبتمبر، وكان من بين الحاضرين عامل إطفاء  في بنسلفانيا من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب.

والتقى بايدن بعامل الإطفاء، الذي كان يرتدي قبعة الرئيس السابق التي تحمل شعار "ترامب 2024"، وأجرى معه حواراً قصيراً عارضاً عليه خلاله ارتداء قبعة ترامب.

وبعد توقيع بايدن إحدى القبعات، فاجأ الحضور بالتقاط قبعة الرجل الحمراء، التي كان يضعها فوق رأسه، وارتداها فوق قبعته، لعدة ثوان، قبل أن يخلعها مجدداً.

وعلّق النائب الأول للسكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، في تدوينة عبر منصة "إكس"، على ارتداء بايدن قبعة ترامب بقوله إن ذلك راجع لرغبة الرئيس الأمريكي في التعبير عن "الوحدة بين الحزبين" في الولايات المتحدة.

وفي وقت لاحق، نشر حساب "ترامب وور رووم" صورة بايدن، وهو يرتدي القبعة الانتخابية الحمراء، معلقاً عليها بقالول: "شكرا للدعم، جو".

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