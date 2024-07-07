فاز الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، بأغلبية الأصوات المدلى بها في دائرته الانتخابية، حيث تنافس مع مرشح حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف والنائب اليميني الحالي فرانسيس دوبوا.

وترشح هولاند في الانتخابات التشريعية الحالية عن الدائرة الأولى من منطقة كوريز الواقعة في جنوب وسط فرنسا، حيث استعاد مقعده البرلماني بعد سنوات من مغادرته الرئاسة.

ودخل هولاند مضمار الانتخابات التشريعية كمرشح للحزب الاشتراكي وستدعمه الجبهة الشعبية الجديدة، التي تجمع القوى اليسارية الفرنسية.

تاريخه السياسي

لدى هولاند روابط طويلة الأمد مع منطقة كوريز، حيث شغل منصب نائب في الدائرة الأولى بين سنة 1997 و2012، كما كان رئيسًا لمجلس كوريز بين 2008 و2012 وعمدة محافظة تول التابعة لنفس دائرة منطقة كوريز، بين 2001 و2008.

وكان فرانسوا هولاند، الرئيس السابع للجمهورية الفرنسية الخامسة، حيثُ تولّى منصب رئيس الدولة منذ الـ 15 من شهر أيار/مايو 2012 وحتى الـ 14 من شهر أيار/مايو 2017.

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وترأس قيادة الحزب الاشتراكي الفرنسي من 1997 إلى 2008 حيث كان الأمين الأول للحزب.

وفي الـ16 من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2011، تم تعيينه مرشح الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2012 بعد فوزه على مارتين أوبري خلال الانتخابات الاشتراكية.

وفاز في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي حيث حصل هولاند على 51,64% بينما حصل ساركوزي على 48,36% وأصبح بذلك الرئيس السابع في الجمهورية الخامسة.

حياته

ولد هولاند في الـ12 من شهر أغسطس 1954 في مدينة روان، وأمضى طفولته في مدينة سكنية بالقرب من روان اسمها بوا-غيوم، حيث درس في مدرسة داخلية "جان بابتيست دي لا سال" في روان.

ودرس بعد ذلك في مدرسة ثانوية باستور في نويي سورسين، وانضم إلى كلية الحقوق في باريس، حيث حصل على شهادة في القانون قبل أن يصبح طالباً في HEC باريس ومعهد الدراسات السياسية بباريس، تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة (ENA) سنة 1980.

وفي أواخر سبعينيات القرن العشرين التقى سيغولين رويال خلال دراسته في ENA. الزوجان العشيران لهما أربعة أولاد: توما (1984)، محام، كليمانس (1986)، طالبة في الطب، جوليان (1987)، سينمائي وفلورا (1992) طالبة علم نفس.

وأعلن انفصالهما مساء يوم الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية سنة 2007، ويعيش هولاند حالياً مع الصحفية فاليري تريروالار، بحسب ما ذكر على موقع "ويكيبيديا".