ذكر تقرير لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن شهادات من سكان مقاطعة كورسك توالت عن رصدهم مشاركة مرتزقة أجانب في هجوم قوات كييف على قرى وبلدات بالمقاطعة.

وأكد السكان أنهم تعرفوا على جنسيات بعضهم من لغاتهم، وبينها الفرنسية والبولندي، إذ أكدت إيرينا كيريتشينكو أن مرتزقة أجانب بمن فيهم من فرنسا وبولندا وصلوا إلى قريتها الحدودية في المقاطعة.

وقالت كيريتشينكو، وهي من قرية تشيركاسكي في منطقة سوجانسكي، إنه "في أحد الأيام بينما كنا نجلس في القبو (الذي كانت تختبئ فيه هي ووالداها)، قررت الخروج للحصول على بعض الدفء في حديقة البيت... نظرت ورأيت رجلًا يرتدي خوذة نازية... ثم جاء الثاني".

وقالت: "كانا مدججين بالأسلحة والمعدات المعلقة على صدريهما... كانا يفعلان شيئًا ما، ويتحدثان بصوت عال وليس بالروسية، على الأرجح باللغة البولندية؛ لأنني اكتشفت لاحقًا أنه لم يكن هناك أوكرانيون فقط، وإنما فرنسيون وبولنديون".

وتابعت: "تمكنت من المكوث دون أن يلاحظني أحد من المرتزقة.. دنوت من جذع شجرة الكرز، جلست وفكرت كيف كنا ننوي قطع تلك الشجرة قبل يوم من الهجوم الأوكراني.. الحمد لله أنني لم أقطعها، على الأرجح لم يروني، لأنهم لو لاحظوا وجودي لكانوا تبعوني".

وتواصل القوات الروسية تطهير المناطق الحدودية في مقاطعة كورسك، حيث بلغت خسائر الجانب الأوكراني حتى أمس الأحد 3460 قتيلًا ومئات الجرحى والأسرى، و44 دبابة ومئات المدرعات و5 منصات للدفاع الجوي و6 راجمات صواريخ بينها 3 "هيمارس" أمريكية، وفق "نوفوستي".