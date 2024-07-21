ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قرر إجراء عدد من التغييرات في أعقاب الانتقادات التي وجهت إليه على خلفية التحقيقات الموسعة في إخفاق 7 أكتوبر.

ونفذت حركة حماس هجومًا على المستوطنات الإسرائيلية تبعه من اندلاع حرب "السيوف الحديدية" في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة العبرية أنه بعد الانتقادات التي وجهت لطريقة تقديم التحقيقات، قرر الجيش الإسرائيلي تغيير الترتيب، بزعم أنه "من الصعب فهم حدث تكتيكي دون رؤية الصورة الكبيرة".

وأكد ضباط هيئة الأركان، بأنه كان ينبغي التركيز أولًا على رتب القيادة العليا، وبعدها فقط على المعارك في مختلف الأماكن، حيث يتساءل كثيرون داخل الجيش وخارجه عن طريقة وتوقيت عرض نتائج التحقيق الداخلي الذي أجري في إخفاقات حماية كيبوتس "باري" جنوبي إسرائيل.

كما يتساءل الكثيرون عن طبيعة الانتقادات التي برزت في التحقيق بشأن القرارات التكتيكية التي اتخذها قائد ومقاتلو فريق الاستعداد الأول لوحدة "شالداغ" وهي وحدة قوات النخبة لسلاح الجو الإسرائيلي.

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بالإضافة إلى ذلك، جرى تحقيق في قرارات تكتيكية في وحدة "كوماندوز" سلاح الجو التي وصلت لأول مرة إلى الكيبوتس في 7 أكتوبر، إذ قاتل فريق مكون من 13 مقاتلًا بمفرده لساعات ضد مئات من عناصر حركة حماس.

وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي: "لكي نكون منصفين، كان ينبغي أن يبدأ التحقيق من الكبير إلى الصغير، ومن الصعب فهم حدث تكتيكي محدد دون رؤية الحدث الكبير".