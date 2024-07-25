شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي جو بايدن، على دعمه إسرائيل على مدى 50 عامًا، وذلك خلال مباحثات ثنائية أجريت في البيت الأبيض اليوم الخميس حول وقف إطلاق النار.

وقال بايدن في أثناء ترحيبه بنتنياهو في المكتب البيضاوي "لدينا الكثير لنتحدث عنه"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال نتنياهو لبايدن، مشيرًا إلى نصف قرن من الخدمة العامة للرئيس الأمريكي "أريد أن أشكرك على 50 عاما من الخدمة العامة و50 عاما من الدعم لدولة إسرائيل".

أخبار ذات علاقة بعد خطابه أمام الكونغرس.. إيهود باراك يتهم نتنياهو بتضليل الأمريكيين

ومن المقرر أن تجتمع كاملا هاريس نائبة بايدن مع الزعيم الإسرائيلي في وقت لاحق اليوم.

وقال مسؤول أمريكي إن من المتوقع أن تتبع هاريس خط الإدارة الأمريكية الحالية المتبع خلال اجتماعها مع نتنياهو بالتركيز على محنة الفلسطينيين وإبداء الدعم في الوقت ذاته لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

كما أنه من المقرر أيضًا أن يلتقي بايدن ونتنياهو لاحقا بعائلات رهائن أمريكيين تحتجزهم حماس.

وتأتي زيارة نتنياهو للولايات المتحدة، وهي الأولى لأهم حليف لإسرائيل منذ عاد لمنصبه لولاية سادسة في أواخر 2022، في أعقاب قرار بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي.

تعتبر الولايات المتحدة مزود كبير للأسلحة لإسرائيل واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد عدة مشاريع قرارات مهمة في الأمم المتحدة.

وليس من المعروف بعد إن كان بايدن، الذي لن يصبح رئيسا لولاية مقبلة، أو هاريس التي تظهر استطلاعات الرأي أنها في سباق متقارب مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب، سيتمكنان من التأثير في قرارات نتنياهو.

ويحرص الزعيمان الأمريكيان على التوصل لوقف إطلاق النار، وموقف هاريس متسق مع موقف بايدن بشأن إسرائيل، لكن لهجة تصريحاتها كانت أكثر حدة.

مراحل ختامية

قال مسؤول أمريكي كبير أمس الأربعاء إن مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن، الذي طال انتظاره يبدو أنها في مراحلها الختامية.

وقال المسؤول في إفادة للصحفيين قبل المحادثات إن العقبات المتبقية يمكن التغلب عليها وستكون هناك اجتماعات أخرى تستهدف التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس الأسبوع المقبل.

وتأتي الاجتماعات الأمريكية الإسرائيلية بعد يوم من خطاب نتنياهو المتحدي أمام الكونغرس الأمريكي، الذي دافع فيه عن هجمات إسرائيل على غزة، قائلا إن المحتجين المناهضين لإسرائيل "يجب أن يخجلوا من أنفسهم".

ويتوجه نتنياهو غدا الجمعة إلى فلوريدا للاجتماع مع ترامب.