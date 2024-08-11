رأى محللون سياسيون فرنسيون، أن أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خيارين لا ثالث لهما حيال تعيين حكومة فرنسية جديدة، وهما إما التحالف مع اليمين الوسط وكسر اليسار أو حكومة ائتلافية بين اليمين واليسار، رغم "استبعاد" الأخير.

ويواجه ماكرون مع انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة باريس، اختبارا خطيرًا بشأن تعيين حكومة جديدة، ولا سيما بعد مرور 6 أسابيع على الانتخابات التشريعية.

هدنة سياسية

قال المحلل السياسي الفرنسي جون بيير بيران، إنه "بالنسبة لماكرون، تنتهي فترة الألعاب الأولمبية، أي بعد 17 يومًا من الهدنة، ستستعيد السياسة موقعها وتهيمن مرة أخرى على جدول أعمال ماكرون، بعدة إجراءات متتالية، وهي تعيين رئيس للوزراء، ثم مصادقة البرلمان عليه ثم اعتماد الميزانية العامة، مع دخول المدارس للعام الدراسي الجديد".

وأضاف لـ"إرم نيوز"، أنه بعد مرور 6 أسابيع على الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، لا يزال الأمر متروكاً لماكرون لإيجاد مخرج من عملية إعادة تشكيل الجمعية الوطنية، حيث لا يستطيع أي حزب أن يدعي أنه يحكم بمفرده، بسبب عدم وجود الأغلبية.

وبيّن المحلل جون بيير أن الوقت ينفد أمام ماكرون، خاصة أنه هو من وضع موعدًا لانتهاء تلك الهدنة السياسية، وذلك في منتصف شهر أغسطس/آب الجاري، ظنًا منه بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، ولتعلم الدروس من حله المفاجئ للبرلمان في الـ9 من شهر يونيو/حزيران الماضي، في أعقاب الانتخابات الأوروبية.

إدارة الميزانية

من جهته، رأى الباحث السياسي الفرنسي باسكال بونيفاس، أن هناك خيارين فقط أمام ماكرون في الحكومة الجديدة، إما التحالف مع اليمين الوسط وكسر اليسار أو حكومة ائتلافية بين اليمين واليسار، وهو أمر مستبعد، على حد تعبيره.

وأوضح لـ"إرم نيوز" أن أبرز المرشحين، لخلافة جابرييل أتال، هما زافييه برتراند وبرنارد كازينوف، مبينًا أن هذين الوزيرين السابقين، وكلاهما منتخبان محليًا، يمكن أن يتمتعا بالشخصية التوافقية، التي تجمع بين الحكمة والقدرة على التعايش مع الأطياف السياسية الفرنسية، والتي يسعى إليها رئيس الدولة.

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ولفت بونيفاس إلى أن برتراند، رئيس إقليم (أوت دو فرانس) يجسد الاتجاه اليميني الاجتماعي القادر على التحدث إلى اليسار، وسوف يرى التعايش مفروضاً على ماكرون من خلال اللعب بورقة الإدارة الجيدة للميزانية.

الإحساس بالدولة

وبيّن أن برنارد كازينوف، الذي كان رئيس بلدية سابقاً لبلدية "شيربورج"، وهو رجل يساري ولكنه ذو ميول يمينية قوية، ويحظى بالاحترام بسبب إحساسه بالدولة، وهو ما قد يحول بينه وبين الإطاحة به من خلال سحب الثقة.

وذكر المحلل بونيفاس "أن ماكرون كان دائما يفاجأ في اختيار رئيس وزرائه، وحتى مع غياب الأغلبية، فإن رئيس الدولة قد يتحدى التوقعات مرة أخرى".