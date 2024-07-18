كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة عن ضغوط متزايدة من زعماء الحزب الديمقراطي ستقنع الرئيس جو بايدن باتخاذ قرار الانسحاب من السباق الرئاسي في أقرب وقت ممكن خلال الأسبوع الجاري.

ولا يزال بايدن البالغ من العمر 81 عاما والذي يعزل نفسه حالياً؛ بسبب إصابته بكوفيد 19، متمسكا بموقفه علنا، ولكن في الخفاء، استسلم للضغوط المتزايدة، ولاستطلاعات الرأي السيئة، والتدقيق الذي لن يتمكن من مواجهته، مما يجعل من المستحيل مواصلة حملته، وفق معلومات حصلت عليها الشبكة من الديمقراطيين.

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وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن كبار قادة حزب بايدن وأصدقاءه والمانحين الرئيسين يرون أنه غير قادر على الفوز، ولا يستطيع تغيير تصورات الجمهور عنه.

ولفتت إلى أن بايدن أُطلع على أنه إذا بقي في منصبه، فقد يفوز الرئيس السابق دونالد ترامب، بأغلبية ساحقة، ويمحو إرث بايدن وآمال الديمقراطيين في نوفمبر.

ويتوقع الديمقراطيون أن تظهر استطلاعات الرأي بعد المؤتمر الوطني الجمهوري هزيمة ساحقة محتملة قد تؤدي إلى إسقاط الديمقراطيين في الكونغرس أيضًا، بحسب ما نقلت الشبكة عن مصادرها.