قال زعماء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، إن المجلس قرر تشكيل فريق عمل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للتحقيق في حادث إطلاق النار على المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.

ويقدم فريق العمل المؤلف من سبعة جمهوريين وستة ديمقراطيين توصيات لإصلاح وكالات حكومية ذات صلة.

وستكون للفريق سلطة الاستدعاء، وفقا لبيان صادر عن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، والزعيم الديمقراطي حكيم جيفريز.

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وتعرض جهاز الخدمة السرية الأمريكية لانتقادات شديدة منذ محاولة اغتيال الرئيس السابق في 13 يوليو/ تموز.

وقال جونسون، في بيان: "الإخفاقات الأمنية التي سمحت بمحاولة اغتيال دونالد ترامب صادمة"، مضيفا أن فريق العمل سيتحرك بسرعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الإخفاقات".

وقال إن المشرعين في مجلس النواب سيصوتون هذا الأسبوع على قرار إنشاء فريق العمل وأعضائه.