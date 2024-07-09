هجوم أوكراني يستهدف منشأتين للكهرباء والوقود في روسيا‎

قال حاكم منطقة فولجوجراد الروسية، اليوم الثلاثاء، إن هجوماً شنته أوكرانيا بطائرات مسيّرة أدى إلى نشوب حريقين في محطة كهرباء فرعية ومستودع للنفط في المنطقة الواقعة في جنوب روسيا.

وقال أندريه بوشاروف حاكم "فولجوجراد" في منشور على تطبيق "تيليجرام": "صدت قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية هجوماً بطائرات مسيّرة على أراضي منطقة فولجوجراد".

وأضاف: "نتيجة لسقوط حطام الطائرات المسيّرة، اندلع حريقان في محطة فرعية في فرولوفو ومستودع نفط في كالاتش أون ذا دون".

وكان فاسيلي جولوبيف حاكم منطقة "روستوف" جنوب روسيا المتاخمة لأوكرانيا، قد قال، اليوم الثلاثاء، إن حريقاً اندلع في محطة كهرباء فرعية في المنطقة بعد أن أطلقت أوكرانيا عشرات الطائرات المسيّرة أثناء الليل.

وكتب جولوبيف على تطبيق "تيليجرام": "نتيجة لهجوم جوي في منطقة روديونوفو-نسفيتايسكي، اشتعلت النيران في محولين في محطة كهرباء فرعية".

وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت عشرات الطائرات المسيّرة.