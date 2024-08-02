أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن الوزير لويد أوستن، أمر بإرسال سفن تابعة للبحرية ومدمرات إلى منطقة الشرق الأوسط، وسط تهديدات من إيران وحليفتيها حركة حماس، وميليشيا "حزب الله".

وقالت الوزارة إن الجيش الأمريكي رفع درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية.

وبينت أن واشنطن قررت إرسال أسراب مقاتلات إضافية إلى المنطقة.

وتأتي التغييرات في وقت تتوقع فيه الولايات المتحدة أن تنفذ إيران تهديداتها بالرد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قبل يومين في طهران مع احتدام حرب غزة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الاستعدادات الأمريكية بالكثافة نفسها التي كانت عليها قبل 13 أبريل/ نيسان عندما شنت إيران هجوما على الأراضي الإسرائيلية بطائرات مسيرة وصواريخ.

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وفي ذلك الوقت، نجحت إسرائيل في إسقاط كل الطائرات المسيرة والصواريخ تقريبا وبلغ عددها نحو 300، وذلك بمساعدة الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس، نشر قوات عسكرية دفاعية أمريكية جديدة لدعم إسرائيل في مواجهة تهديدات مثل الصواريخ والطائرات المسيرة.

واتهمت إيران وحماس إسرائيل باغتيال هنية وتعهدتا بالرد. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن تلك العملية كما لم تنفها.

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