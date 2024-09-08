الأولى منذ تنصيبه.. اتفاقيات أمنية خلال زيارة بزشكيان للعراق

كشفت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الأحد، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيصل إلى العاصمة العراقية بغداد، الأربعاء المقبل، في زيارة رسمية هي الأولى له منذ فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية.

وقالت الوكالة إن بزشكيان "سيعقد ضمن برنامج هذه الزيارة لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين وتوقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات أمنية".

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وفاز الرئيس الإيراني الإصلاحي مسعود بزشكيان برئاسة الجمهورية في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مطلع يوليو/تموز الماضي.

وكان السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق قد قال الليلة الماضية خلال مقابلة صحفية، إن "بزشكيان سيزور العراق لأهميته في المنطقة".

وقال بزشكيان في أول مقابلة له مع التلفزيون الإيراني، الأحد الماضي: "زيارتي الأولى خارج البلاد ستكون إلى العراق وسأذهب إلى النجف وأزور مرقد الإمام علي"، مضيفاً: "العراق، صديق لنا وأول زياراتي الخارجية ستكون لهذا البلد".