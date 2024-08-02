نفى أستاذ الأدب الإنكليزي والاستشراق في جامعة طهران محمد مرندي، صحة معلومات نشرتها صحف ومواقع إعلامية، نقلاً عن حسابه الشخصي في منصة "إكس"، وأرفقتها بتعريف مرندي على أنه "مستشار في وزارة الخارجية الأمريكية".

ونقلت وسائل إعلام الصورة التي تظهر فيها صواريخ، مع تعليق يقول: "غادروا.. إنها قادمة". وهو ما تم تفسيره على أنه موقف رسمي إيراني.

ونشر مرندي تدوينة لشبكة "إيران بالعربية" وعقب عليها بالقول "أنا لست مستشارًا في وزارة الخارجية والتغريدة لا تقول إن الصواريخ والطائرات بدون طيار سيتم إطلاقها قريبا".