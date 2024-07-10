عقب قصف مستشفى للأطفال.. "الطاقة الذرية" تعقد اجتماعاً طارئاً حول أوكرانيا‎

يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعاً طارئاً، الجمعة، بناء على طلب من أوكرانيا.

وجاء الطلب الأوكراني عقب الهجوم الروسي على مستشفى للأطفال يتعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وفق "فرانس برس".

ودمّر الهجوم الروسي واسع النطاق مستشفى "أوخماتديت" للأطفال، ما أحدث صدمة كبيرة في البلاد وفي أوساط حلفاء كييف الغربيين.

وكتب الرئيس الحالي للمجلس، السفير الأرجنتيني هولغر مارتينسن، "في أعقاب رسالة بعثها لي ممثل أوكراني أبلغ الأعضاء بعقد اجتماع" الجمعة عند الساعة 10,00 (08,00 بتوقيت غرينتش) بمقر المنظمة في فيينا.

وتجتمع هذه الهيئة التي تضم 35 دولة، عادة كل 3 أشهر، لكنها قد تجتمع أحياناً بناءً على طلب إحدى الدول الأعضاء.

وطلب وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشتشنكو عقد اجتماع "نظراً إلى الوضع في أوكرانيا والهجوم الوحشي الذي شنته روسيا على مستشفى للأطفال في كييف، يتلقى معدات ومساعدة فنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

واعتبر غالوشتشنكو أن الهجوم "لا يعرض الأرواح للخطر فحسب، بل يشكل أيضاً انتهاكاً صارخاً لمبادئ وقيم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويقوّض أسس الأمن النووي الدولي".

وأسفرت ضربات روسية على كييف، الاثنين، عن مقتل أكثر من 30 شخصاً وتدمير أكبر مستشفى للأطفال في البلاد، وفقًا للسلطات الأوكرانية.

وقالت أوكرانيا إن الضربة على مستشفى الأطفال نُفذت بصاروخ "كروز" روسي من طراز (Kh-101) أطلق من مقاتلة.

لكنّ الكرملين وجّه أصابع الاتهام إلى منظومة الدفاع الجوي الأوكراني، مؤكداً أنه لا "يضرب أهدافاً مدنية".