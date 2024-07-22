يزور وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الصين هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب بين كييف وموسكو التي دخلت عامها الثالث، وفق ما أعلنت وزارته.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان الاثنين "سيكون الموضوع الرئيس للمحادثات إيجاد سبل لوقف الهجوم الروسي ودور الصين في تحقيق سلام مستدام وعادل".

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وتأتي الزيارة وسط تصاعد التهديدات التي وصلت حد التلويح بحرب، حيث أنزلت روسيا والصين، صاحبتا "أقوى أسطولين في العالم"، معداتهما الحربية إلى مياه بحر الصين الجنوبي في مناورات بدت كأنها تقدم رسائل تدعم تلك التي يعلنها مسؤولو البلدين، ردًّا على تصريحات قادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وعقدت المناورات مباشرة عقب قمة الناتو التي شهدت تزايدًا في التوتر بين الحلف، وكل من روسيا وكوريا الشمالية، والصين التي اتهمت بتأجيج الحرب في أوكرانيا، عبر تقديم الدعم لروسيا.