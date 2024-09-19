لحشد الدعم الأمريكي.. زيلينسكي يلتقي بايدن وهاريس وترامب

يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل، ويلتقي الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بينما يخطط أيضا للقاء دونالد ترامب.

يأتي ذلك في مسعى من زيلينسكي لحشد الدعم الأمريكي لبلاده قبيل الانتخابات الرئاسية، نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأعلن البيت الأبيض أن زيلينسكي سيجري محادثات منفصلة في 26 سبتمبر/أيلول مع بايدن ونائبته هاريس، المرشحة الديمقراطية للرئاسة.

وذكر زيلينسكي أنه سيشارك "خطة للنصر" مع الرئيس الأمريكي "هذا الشهر" تفضي لوضع حد للحرب مع روسيا، وأكد الأربعاء أن الخطة باتت "جاهزة بالكامل".

وقالت كارين جان-بيار، الناطقة باسم بايدن، في بيان، إن "الرئيس ونائبة الرئيس سيؤكدان التزامهما الراسخ بالوقوف إلى جانب أوكرانيا إلى أن تنتصر في هذه الحرب".

وشدد بايدن من جانبه على أنه "يتطلع لاستضافة صديقي الرئيس زيلينسكي".

وقال: "سأؤكد خلال زيارته على التزام أمريكا دعم أوكرانيا في وقت تدافع عن حريتها واستقلالها".

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وأعلنت الرئاسة الأوكرانية بدورها أن زيلينسكي يخطط للقاء "الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة دونالد ترامب".

ولم يرد أي تأكيد بعد من جانب المرشح الجمهوري للانتخابات بشأن اللقاء.

وأشاد ترامب مرارا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورفض التعبير عن تأييده لأي من الجانبين في الحرب خلال مناظرة مع هاريس الأسبوع الماضي، مكتفيا بقول "أريد أن تتوقف الحرب".

في الأثناء، يضغط زيلينسكي على إدارة بايدن للسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة غربية طويلة المدى ضد أهداف في عمق الأراضي الروسية.

وأجّل بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إصدار قرار في هذا الصدد الأسبوع الماضي، في حين قال ستارمر إنهما سيناقشان المسألة أكثر لدى لقائهما على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.