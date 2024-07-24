أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، نيته الترشح لولاية جديدة في الانتخابات التشريعية المقررة في نهاية سبتمبر/أيلول عام 2025، رغم تراجع شعبيته وحزبه في استطلاعات الرأي.

ووفق وكالة "فرانس برس"، قال شولتس خلال المؤتمر الصحفي الصيفي التقليدي: "سأترشح بصفتي مستشارًا لأصبح مستشارًا من جديد"، وذلك ردًّا على سؤال صحفي عما إذا كان سيحذو حذو الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتخلي عن الترشح، نظرًا لتراجع شعبيته.

واتخذت الحكومة الألمانية، اليوم، قرارًا بتحديد يوم 28 سبتمبر/أيلول عام 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية.

وأضاف شولتس أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي "حزب متحد للغاية" خلفه، وسيبدأ الحملة الانتخابية للفوز.

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وكان استطلاع للرأي داخل الحزب، قد أظهر أخيرًا أن ثلث أعضاء الحزب فقط يعتقدون أنه المرشح المناسب، بالتساوي مع وزير الدفاع بوريس بيستوريوس الذي بات الشخصية السياسية المفضلة في ألمانيا.

وقبل عام من الانتخابات الأخيرة التي جرت في عام 2021، حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس على حوالي 15% من نوايا التصويت، قبل أن يعوض تراجعه تدريجيًّا، مستفيدًا من تنافس قيادات المحافظين، وعثرات حزب الخضر الفادحة خلال حملتهم.