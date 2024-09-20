ترامب لليهود "مجدداً": إسرائيل ستزول إذا فازت هاريس

جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تحذيره من "زوال إسرائيل" إذا فازت منافسته كامالا هاريس بمقعد الرئاسة.

وقال ترامب في حديث أمام جمهور كبير من اليهود في نيويورك، الخميس، إن إسرائيل "سوف تُمحى من على وجه الأرض" إذا لم يفز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي كلمته خلال فعالية انتخابية بعنوان "محاربة معاداة السامية"، قارن ترامب بين "الاضطهاد" الذي يتعرض له والاضطهاد الذي تعاني منه إسرائيل واليهود، بحسب قوله.

وشن المرشح الجمهوري للرئاسة هجوما على خصومه الديمقراطيين، داعيا هاريس إلى "التنصل من دعم كل المتعاطفين مع حماس والمعادين للسامية وكارهي إسرائيل في الجامعات وفي كل مكان آخر"، بحسب تعبيره.

وأشار ترامب أيضًا إلى أن هاريس تتفوق في استطلاعات الرأي بين الناخبين اليهود "فقط بسبب سيطرة الديمقراطيين عليكم"، مضيفًا أن هذا التأييد غير منطقي، على حد وصفه.

كما هاجم ترامب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وهو يهودي، واصفًا إياه بأنه "متعاطف مع حماس".

وقال ترامب: "لا أعرف ماذا حدث له بحق الجحيم. إذا دعمته فأنت مجنون".