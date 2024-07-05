بوتين يكشف عن "الشرط الوحيد" لإنهاء الحرب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أنه أبلغ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي قام بزيارة مفاجئة لموسكو، أن على أوكرانيا سحب قواتها من المناطق التي تطالب بها موسكو من أجل معالجة "الأزمة" في هذا البلد.

وأشار بوتين، وفقا لوكالة "رويترز"، إلى محادثات "صريحة ومفيدة" مع أوربان تطرقت إلى سبل "معالجة الأزمة" في أوكرانيا.

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من جانبه اعتبر أوربان خلال اللقاء أنه لا يزال هناك "مراحل عديدة ينبغي تجاوزها" بهدف "وضع حد للحرب" في أوكرانيا و"إرساء السلام".

وصرح أوربان للصحفيين إلى جانب بوتين، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية: "لاحظت أن المواقف متباعدة جدا، ولكن من أجل استئناف الحوار، فإن الخطوة الأولى المهمة تم القيام بها اليوم وسأواصل هذا العمل".

وذكّر بوتين بأنه أعلن في حزيران/يونيو رؤيته للسلام، "أي الانسحاب الكامل لجميع الجنود الأوكرانيين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومن منطقتي زابوريجيا وخيرسون".