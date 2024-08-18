نجا رجل أعمال فلسطيني ومرافق له وقتل آخر، بعد تعرض سيارتهم لهجوم مسلح، نفذه مجهولون، مساء الأحد، بمسدس كاتم للصوت في مدينة إسطنبول التركية، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكرت قناة "إن تي في" الإخبارية المحلية، أن "حالة رجل الأعمال خطرة، حيث يتلقى العلاج مع حارسه المصاب في المستشفى".

وأضافت القناة التركية أن "المهاجمين فروا من مكان الحادث، بينما فتحت الشرطة التركية تحقيقاً واسع النطاق حول الهجوم".

ووقع الهجوم في منطقة "كاغت هانة" وسط إسطنبول، حيث هرعت إلى المكان سيارات الشرطة والإسعاف عقب الهجوم.

ولم تُعرف هوية المستهدفين، ولم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية التركية حتى الآن.

وتعدّ إسطنبول الشريان الاقتصادي لتركيا، ووجهة نشطة لرجال الأعمال من مختلف دول العالم.

ووجّه بعض الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصابع الاتهام إلى "الموساد" الإسرائيلي في تنفيذ الهجوم.