تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، أثار تكهنات بسبب "شيء أبيض" سقط منها.

وكانت بيلوسي تصعد إلى المنصة للحديث أمام الجمهور خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو، حين سقط منها شيء أبيض اللون، كما ظهر في المقطع المتداول.

وأثار "الشيء الذي سقط من نانسي" اهتمام عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، وسط توقعات متباينة عن حقيقة هذا "الشيء الأبيض".

وكانت تعليقات المتفاعلين مع المقطع متباينة، وكذلك توقعاتهم لما سقط من نانسي، ما بين الإشارة إلى أنها ورقة بنص الخطاب، أو قطعة من "ورق صحي" أو حتى كيس مخدرات.

إلى ذلك، قدمت بيلوسي في كلمتها خلال المناسبة دعمها للمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس والمرشح لموقع نائب الرئيس تيم والز.

وقالت: "يجب أن نختار قادة يؤمنون بانتخابات حرة ونزيهة، ويحترمون التداول السلمي للسلطة.. الخيار لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا.. هؤلاء القادة هم نائب الرئيس كامالا هاريس والحاكم (تيم) والز".