أُلقي القبض على رجل من فرجينيا، أواخر الأسبوع الماضي، حيث اتهمه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، بتوجيه تهديدات عبر الإنترنت بقتل نائبة الرئيس كامالا هاريس ومسؤولين آخرين.

وذكرت مجلة "نيوزويك" أنه وفقاً لسجلات المحكمة، اتُهم فرانك كاريلو من "وينشستر" بولاية فيرجينيا بتوجيه تهديدات ضد نائبة رئيس الولايات المتحدة بعد أن وجد المحققون أنه أدلى بعدة عبارات تهديد على منصة (GETTR).

ومثُل كاريلو لأول مرة أمام المحكمة في المنطقة الغربية من ولاية فيرجينيا، يوم الاثنين، حيث أصدر القاضي أمراً باحتجاز المتهم في انتظار جلسة استماع مقررة يوم الخميس.

وتلقى المحققون تقارير عن منشورات كاريلو، لأول مرة، في 27 يوليو/تموز، بعد أن وجّه تهديدًا عبر الإنترنت تجاه مسؤول انتخابات مقاطعة "ماريكوبا" في أريزونا.

وقدم المحققون بمكتب التحقيقات الفيدرالي في "فينيكس" طلبات إلى منصة (GETTR) لمراجعة حساب كاريلو، وتم اكتشاف أنه نشر ما يقرب من 4,359 منشوراً تستهدف مختلف المسؤولين الحكوميين، وفقًا لوثائق المحكمة.

وشملت الأسماء كامالا هاريس والرئيس جو بايدن ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي وآخرين لم يتم ذكرهم في السجلات.

وقال المحققون إن كاريلو ذكر هاريس 19 مرة في حسابه بوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك أحد التهديدات التي نشرها في 27 يوليو/ تموز، وجاء فيه: "يجب أن تُحرق كامالا هاريس حية. سأفعل ذلك شخصيًا إذا لم يفعل ذلك أحد آخر. أريدها أن تعاني من موت بطيء مؤلم".

وفي منشور آخر في اليوم نفسه، كتب كاريلو، وفقًا لوثائق المحكمة: "ستندم هاريس على محاولتها أن تصبح رئيسة، لأنه إذا حدث ذلك، فسوف أقتلع عينيها شخصيًا بكماشة، ولكنني سأطلق النار أولاً، وأقتل كل من يعترض طريقي. وهذا وعد".

جاء هذا المنشور في 27 يوليو بعد 6 أيام فقط من إعلان هاريس عن ترشحها للمكتب البيضاوي، وبعد أسبوعين من محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

واتُهم كاريلو بنشر العديد من المنشورات التي تحدثت عن استخدام الأسلحة النارية لإطلاق الرصاص على الناس. وتضمنت الشكوى الجنائية أمثلة على تهديدات استهدفت المسلمين والمهاجرين ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وتعرف مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي على كاريلو من خلال معلومات المشتركين التي قدمتها (GETTR).

وصدرت مذكرة تفتيش لمقر إقامته يوم الجمعة، حيث عثرت قوات إنفاذ القانون على بندقية من طراز (RF-15) ومسدس عيار 9 ملم.

وسأل كاريلو، الذي اعتقِل بعد التفتيش، أحد الضباط عما إذا كان الأمر يتعلق بالأشياء التي نشرها على الإنترنت.

وتصل عقوبة الجناية الموجهة لكاريلو على تهديداته تلك إلى السجن لمدة أقصاها 5 سنوات.