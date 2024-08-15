أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم، عن تحرير أربعة أجانب يحملون جنسية جمهورية طاجيكستان، بعد اختطافهم ليل الأربعاء من قبل مسلحين في إحدى مناطق طهران.

وقال قائد شرطة طهران، الجنرال علي ولي بور كودرزي في مؤتمر صحفي "في الليلة الماضية تلقينا معلومات عن اختطاف أربعة أجانب من جمهورية طاجيكستان جرى اختطافهم من قبل مسلحين في إحدى مناطق طهران".

وأضاف أن "المواطنين الطاجيك أتوا إلى إيران، ويهدفون إلى الهروب بطريقة غير شرعية للوصول إلى الدول الأوروبية، ومنها إلى الولايات المتحدة"، وتابع، "وعند وصولهم إلى طهران تم اختطافهم من قبل مسلحين، وطُلب من عائلاتهم فدية مالية تقدر بعشرات المليارات من العملة المحلية (التومان)".

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وبين الجنرال كودرزي أن "قوة أمنية خاصة توجهت إلى مكان المسلحين في منطقة بإحدى ضواحي طهران، وتم الإفراج عن جميع المختطفين الأجانب من جمهورية طاجيكستان، والقبض على أربعة من المهربين المسلحين".

ولم يكشف قائد الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران، الجنرال علي ولي بور كودرزي، عن هوية المسلحين المهربين والجنسية التي يحملونها، مكتفيًا بالقول إنهم "غير إيرانيين"، وإن أحدهم أصيب بجروح أثناء تبادل إطلاق النار خلال عملية التحرير.

ويستغل العديد من الرعايا الأجانب، لا سيما الأفغان والباكستانيين، الأراضي الإيرانية طريقًا للوصول إلى الدول الأوروبية عبر تركيا التي ترتبط بحدود مع إيران.