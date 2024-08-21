إيران: ردنا سيفاجئ إسرائيل "تحت الأرض وفوقها"

قال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن الرد العسكري الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "يجب أن يفاجئ تل أبيب".

وأضاف إيرواني، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام إيرانية: "يجب أن تكون للرد الإيراني نتيجتان واضحتان: الأولى، يجب معاقبة المعتدي بتهمة الاغتيال وانتهاك السيادة الوطنية الإيرانية، والثانية يجب أن تعزز قوة الردع الإيرانية؛ ما يتبعه ندم عميق لهذا الكيان لمنع أي عدوان في المستقبل".

وأوضح أن "توقيت وشروط رد الفعل الانتقامي من جانب طهران يجب أن تفاجِئ إسرائيل قدر الإمكان، ربما يتفاجؤون من الأرض حينما تكون عيونهم ترقب السماء وشاشات الرادار، وربما بمزيج من الاثنين".

وقال إيرواني: "يجب أن يتجنب رد إيران أي تأثير سلبي محتمل على وقف إطلاق نار محتمل (في غزة)، ومن المحتمل أن يكون رد إيران في الوقت المناسب والشروط وبالطريقة الأقل توقعًا من قبل هذا الكيان الإسرائيلي".

وشهدت المنطقة على مدى الأيام القليلة الماضية، بعد اغتيال هنية في محل إقامته في طهران، تصاعد حدة التوتر بين طهران وحلفائها من جهة وبين إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة من جهة أخرى.