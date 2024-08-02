ضمنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الجمعة، ترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض الانتخابات الرئاسية، أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأُجري اقتراع إلكتروني مدته خمسة أيام كانت هاريس المرشحة الوحيدة فيه، بعد أن وقع 4000 مندوب على عرائض تدعم ترشحها، وسيتم في مؤتمر الحزب في شيكاغو في وقت لاحق هذا الشهر ترشيحها رسميًا، وفق فرانس برس.

أخبار ذات علاقة الحزب الديمقراطي يوافق رسميا على خطة ترشيح هاريس

وقالت هاريس: "يشرفني أن أكون المرشحة المفترضة للحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة"، وذلك في اتصال هاتفي مع أعضاء في الحزب كانوا يحتفلون بحصولها على ما يكفي من أصوات المندوبين في اليوم الثاني من التصويت الماراثوني.

وكانت هاريس المرشحة المتوقعة للحزب الديمقراطي ولم يتقدم أي شخص من حزبها لمنافستها، بعد إعلان انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي قبل أسبوعين.

ويأتي الإعلان في وقت تستعد هاريس لبدء حملتها الانتخابية الأسبوع المقبل، في جولة على سبع ولايات حاسمة مع المرشح على بطاقتها لمنصب نائب الرئيس، والمتوقع أن يُكشف عنه في غضون أيام.