خبراء روس يتوقعون نهاية حرب أوكرانيا خلال "الخريف القادم"

يرى خبراء روس أن استمرار تحقيق الجيش الروسي المكاسب على الجبهة وبهذه الوتيرة قد يسمح بالحديث عن تحقيق أهداف الحرب خلال شهور معدودة، وقد يتم هذا "مع نهاية الخريف القادم"، فيما يرى آخرون أن "القوات الروسية تسير بمخطط واضح، وإذا سارت الأمور كما يجب لن يتأخر الإعلان كثيرا عن نهاية الصراع نتيجة تحقيق أهداف موسكو عسكريا".

الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية كيريل جافريلكو، قال لـ"إرم نيوز"، إن "التقدم الميداني السريع، وتقهقر الجبهة الأوكرانية يدفعاننا للقول إن روسيا قد تحقق الأهداف من العملية العسكرية خلال أشهر، تقريبا نهاية الخريف القادم، بحيث يتم السيطرة بشكل كامل على المناطق الأربعة ورفع الخطر عن الروس، هذا من الناحية العسكرية، فيما يتبقى موضوع سياسة أوكرانيا اتجاه روسيا، وهذا من الممكن تحقيقه بالتفاوض، وإذا لم يتم ربما ستختلف الأمور وقتئذ".

ويتابع: "هناك تقدم كبير في دونيتسك والجيش الروسي يحسن مواقعه يوميا، وفي حال سقطت دونيتسك كلها بيد الجيش، فستبقى معركة خيرسون هي الحاسمة، وقد تأخذ مدة طويلة، لكن هذا لا يعني أننا سنتجاوز الخريف".

وحول الظروف التي قد تؤخر تحقيق هذا "الانتصار" يشير جافريلكو: "ربما تدخل طرف خارجي أو دعم عسكري أكبر من الذخيرة قد يؤخر تحقيق الأهداف، لكن لا يعني إلغاء هذه الأهداف فما بدأته موسكو ستنهيه بانتصارها".

وردا على إمكانية تحقيق الأهداف العسكرية لروسيا خلال الأشهر القادمة قال الخبير في الشؤون العسكرية سيرغي ماميتشيف، لـ"إرم نيوز"، إنه "ربما يحدث هذا، فالكثير من التقارير العسكرية تتحدث عن هجوم روسي واسع ومع وضع الجيش الأوكراني الحالي قد ينهي هذا الهجوم وجود مناطق رمادية؛ وبهذا يعني السيطرة على كافة حدود المناطق الأربعة".

ويشير ماميتشيف، إلى أن "هناك محاور ساكنة والقتال فيها عبارة عن مناوشات خفيفة، وإذا كان هناك هجوم واسع يحرك الوضع على هذه المحاور فالسيطرة السريعة ممكنة".

وخلص إلى القول: "لا شك الآن أن الجيش الأوكراني لم يعد قادراً على مواجهة نظيره الروسي لما يملكه من تجهيزات وتدريبات وقدرة هجومية وتنظيم، بالمقابل الجيش الأوكراني يعاني أزمات، وكل مدة تخرج قرارات لتبديل قيادات مفصلية على الجبهة، وهذا دليل على أن القوات الأوكرانية تعاني، وقد تنهار بشكل كلي بأي لحظة".

وشهدت الآونة الأخيرة تقدما ملحوظا للقوات الروسية على محاور القتال على طول خط الجبهة، حيث حققت القوات الروسية تقدما كبيرا لم تحققه بهذه السرعة على مدار عامين ونصف، مدة الحرب الدائرة في أوكرانيا، رغم استمرار الدعم الغربي لكييف.