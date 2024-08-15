الجيش الأمريكي يختبر سلاحا نوعيا بقاعدته الأهم في سوريا (فيديو)

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن اختبار الجيش الأمريكي لأسلحة دفاع جوي نوعية تعمل بالليزر في قاعدتها بخراب الجير، شمالي شرقي سوريا.

وأجرت القوات الأمريكية، تدريبات تحاكي هجوم الطائرات المسيرة، حيث أطلقت عدة مسيرات في أجواء القاعدة، وجرى إسقاطها بالسلاح الجديد.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن القوات الأمريكية استقدمت السلاح النوعي عبر طائرتي شحن، إلى القاعدة، بعد تعرضها للهجوم من الميليشيات الموالية لإيران.

وكانت قاعدة خراب الجير التي تعد الأهم للجيش الأمريكي في سوريا، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أطلقتها ما تسمّى المقاومة الإسلامية في العراق؛ مما أدى إلى اندلاع النيران. واعترفت القوات الأمريكية بإصابة 8 من جنودها بالاستهداف.