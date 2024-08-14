يتوقع أن تشتد قوة العاصفة المدارية "إرنستو" لتتحول إلى إعصار، مع توجهها شمالا في المحيط الأطلسي.

وتتسبب العاصفة المدارية "إرنستو" في أمطار غزيرة أغرقت "الجزر العذراء" و"بويرتوريكو"، وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل والشركات، وفق "رويترز".

وقال "المركز الوطني الأمريكي للأعاصير" في تحذير أصدره، الأربعاء، إن "إرنستو" كانت على بعد نحو 200 كيلو متر شمال غربي "سان خوان" عاصمة "بويرتوريكو" خلال تقدمها باتجاه الشمال الغربي مصحوبة برياح بلغت سرعتها نحو 110 كيلومترات في الساعة.

وأضاف المركز أن "إرنستو"، خامس عاصفة أطلسية هذا الموسم، ستشتد قوتها لتتحول إلى إعصار في وقت ما يوم الأربعاء مع انحرافها إلى الشمال من "بويرتوريكو" لتصبح "إعصارا كبيرا في غضون يومين".

ومن المتوقع أن تقترب من جزيرة "برمودا" البريطانية التي تبعد نحو 1093 كيلومترا شرقي "نورث كارولاينا" بحلول يوم السبت.

وتتحول العاصفة إلى إعصار حين تصل سرعة رياحها إلى 119 كيلومتراً في الساعة. أما الإعصار الكبير، من الفئة الثالثة أو أعلى، فلا تقل سرعة رياحه عن 179 كيلومتراً في الساعة.

وقالت شركة "لوما إنيرجي" التي تزود "بويرتوريكو" بالكهرباء إن التيار انقطع عن نحو 436 ألف منزل وشركة في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء في الجزيرة الأمريكية.

وقال مركز الأعاصير إن كميات إضافية من الأمطار المسببة للفيضانات تساقطت على "الجزر العذراء" و"بويرتوريكو"، محذراً من أن تغمر مياه الفيضانات بعض الشوارع وتسبب انهيارات أرضية.

وأغلقت المدارس أبوابها في بويرتوريكو والجزر العذراء اليوم الأربعاء، كما أغلقت مصالح حكومية كثيرة أبوابها.

ويتوقع وصول منسوب الأمطار في "الجزر العذراء" إلى 15.2 سنتيمتر، وإلى 25.4 سنتيمتر في جنوب شرق "بويرتوريكو".

وقال مركز الأعاصير إن "الجزر العذراء" و"بويرتوريكو" و"فيكيس" و"كوليبرا" تخضع لتحذير من تعرضها لعاصفة مدارية.

وتعتبر "إرنستو" ثاني عاصفة أطلسية في أسبوع.

وضربت العاصفة "ديبي بطيئة الحركة ساحل الخليج في فلوريدا كإعصار من الفئة الأولى الأسبوع الماضي قبل أن تغمر بعض الأجزاء من ولايتي "نورث كارولاينا" و"ساوث كارولاينا" بأمطار بلغ منسوبها نحو 0.6 متر.