أضرم متظاهرون في بنغلادش النار بالعديد من المباني الحكومية خلال اشتباكات أوقعت قتلى في مختلف أنحاء البلاد بين طلاب وشرطة مكافحة الشغب، حسبما ذكر بيان للشرطة.

وجاء في البيان الذي صدر بعد حجب الإنترنت في أنحاء البلاد ليل الخميس أن "الأوغاد أحرقوا وخربوا ونفذوا أنشطة مدمرة" في مكاتب هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية بي تي في، والوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إضافة إلى "مختلف" مباني الشرطة والمباني الحكومية.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات الطلابية في البلاد ضد قوانين التوظيف في القطاع العام، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 39 على الأقل مع فرض حجب "شبه كامل" على خدمة الإنترنت وفق مراقبين، بحسب فرنس برس.

وفي وقت سابق، أضرم طلاب بنغلادشيون النار في مقر التلفزيون الرسمي الخميس مع تصاعد التظاهرات، وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي على مئات المتظاهرين الذين أجبروا شرطة مكافحة الشغب على التراجع والاحتماء في مقر تلفزيون "بي تي في" الرسمي في العاصمة دكا.