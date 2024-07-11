فرنسا.. استطلاع رأي يكشف التوقعات للانتخابات الرئاسية المقبلة

أظهر استطلاع رأي فرنسي، أن اليمين المتطرف سيحافظ على أصواته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما توقع تعرض زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون إلى تهديد خطير في حال ترشح زعيم الحزب الاشتراكي رافائيل جلوكسمان.

اليمين

وكشف الاستطلاع الذي أجرته شركة "هاريس إنترأكتيف" لصالح مجلة "شالنج" الفرنسية وإذاعة "إر.تي.إل" الفرنسية، أن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، عضوة البرلمان عن منطقة با دو كاليه، ستحافظ في انتخابات 2027، على 90% من 13.3 مليون فرنسي حصلت على أصواتهم في عام 2022.

ويطمئن هذا الاستطلاع المعسكر الشعبوي، الذي تراجع إلى القوة الثالثة في البرلمان الفرنسي، مشيرا إلى أن مستوى لوبان سيكون تقريبًا مشابهاً لما حصلت عليه في الانتخابات الأوروبية.

وبغض النظر عن الفرضيات، فإن لوبان ستأتي في المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حيث ستحصد ما بين 31 و32% من الأصوات، وفقا للاستطلاع.

المعسكر الرئاسي

وتوقع الاستطلاع أيضا تأهل رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوارد فيليب ورئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال - إلى الجولة الثانية، عن الحزب الرئاسي.

وعلى الرغم من أن إدوارد فيليب، الذي لا يخفي طموحه لعام 2027، يتأرجح بين 22 و24% من الأصوات.

وتشير صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إلى نتائج الانتخابات الأخيرة التي لم تظهر أي أغلبية مطلقة، مؤكدة ضرورة "تقاسم الكعكة الانتخابية" بين اليسار الذي حظي بالمركز الأول، مع المعسكر الرئاسي وحزب التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفائه.

اليسار

أما اليسار، فإن الأصوات ستنقسم باحتمال وجود الاشتراكي رافائيل جلوكسمان، وهو ما قد يزعج الناخبين الوسطيين من اليسار، إذ سيحصل على ما بين 20 و23% من الأصوات.

أخبار ذات علاقة فرنسا.. معركة الكتل البرلمانية تحتدم في غياب الأغلبية المطلقة

وفي حال كان أوليفييه فور يمثل الحزب الاشتراكي، فإن النسبة ستتراوح ما بين 5-6%، فيمكن أن يصبح زعيم حزب فرنسا المتمردة (يسار متطرف) جان لوك ميلنشون، في هذه الحالة هو ممثل اليسار لكونه سيحصل على ما بين 16% إلى 17% من الأصوات.

وعلى العكس من ذلك، فإن ميلنشون سيتعرض لتهديد خطير من قبل رافائيل جلوكسمان إذا ترشح أمامه كممثل للحزب الاشتراكي.

أما مرشح الحزب الشيوعي فابيان روسيل، الذي فقد للتو مقعده البرلماني في الشمال، فيحصل على ما يتراوح بين 3 و5% من الأصوات حال ترشحه في الانتخابات الرئاسية.

وبِشأن زعيمة حزب الخضر، مارين تونديلر، ستحصل على نسبة تتراوح بين 3 و4%، مع ملاحظة أنه لا يوجد سيناريو يتصور مرشحا مشتركا لليسار بأكمله، كما كان الحال في الانتخابات التشريعية، وفقا للاستطلاع.

اليمين الوسط

أما اليمين الوسطي، ممثلوه في مستوى منخفض، فإذا تم انتخاب زعيم حزب الجمهوريين، لوران فوكييه، كممثل للحزب في الانتخابات الرئاسية، فسيحصل على 5% من الأصوات، وهو رقم أعلى بقليل من نتيجة رئيسة إقليم إيل دو فرانس فاليري بيكريس التي حصلت في الانتخابات السابقة عام 2022 على 4.78%.