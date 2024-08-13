أعلنت فرنسا في يونيو 2024 خفض نظام التمركز المسبق لجيوشها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث سيتم خفض القوة العاملة إلى حوالي 300 رجل في تشاد وحوالي 100 في كل من القواعد الحالية في الغابون والسنغال وساحل العاج، وهو ما يؤكد فشل 10 سنوات من التدخلات العسكرية بمنطقة الساحل الأفريقية.

وحسب موقع " ذا كونفرزيسيون"، فإن فشل عملية برخان (العملية التي كانت تقودها فرنسا في منطقة الساحل) أمر لا جدال فيه إذا حكمنا من خلال نشاط الجماعات الجهادية في منطقة الساحل ووصول الانقلابيين إلى السلطة في النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

لكن في فرنسا، ترفض السلطات الحكومية والعسكرية والبرلمانية الاعتراف بذلك، وفي مقابلة مع مجلة "لو بوان" في 23 أغسطس 2023، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن "نجاح" التدخلات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل.

وقبل ذلك بأيام قليلة، وتحديدًا 7 أغسطس 2023، دحض وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو أيضًا فكرة فشل برخان، معتبرا أنه "من الخطأ قول ذلك".

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ونظرًا لخصوصية وظيفتهم، كان الجنود الفرنسيون أقل إسهابًا في هذا الموضوع، ومع ذلك، خلص معظم الذين تحدثوا إلى أن التقييم "إيجابي بشكل عام".

على سبيل المثال، قال أحدهم: "لقد أنجزت عمليتا سيرفال (عملية فرنسية في مالي) ثم برخان المهمة الموكلة إليهما". وفي مالي، عام 2013، زُعم أن الجنود الفرنسيين منعوا الجهاديين في الشمال من الاستيلاء على العاصمة باماكو، ثم سمحوا بعد ذلك لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالانتشار داخل البلاد، حتى لو لم تكن قوات سيرفال موجودة في الواقع بالمناطق الوسطى التي ستصبح بؤرة ساخنة لنشاط الجماعات المتمردة.

حتى أولئك الذين يحاولون النقد الذاتي لا يتجاوزون الدروس التي تم تسليط الضوء عليها بالفعل حول استخدام القوة في أفغانستان (الإفراط في التفاؤل وعدم توقع مرحلة ما بعد الأزمة، والجهل بحقائق السلطات المحلية وانعدام التنسيق مع الهيئات الدبلوماسية والمحلية ألخ...).

غياب النقد من البرلمان

منذ مؤتمر باريس، كان البرلمانيون، غير انتقاديين على الإطلاق، ورغم أنها أكبر تدخل خارجي للجيش الفرنسي منذ حرب الجزائر، إلا أن عمليات سيرفال ثم برخان كانت موضوع تقريرين فقط، نُشرا عامي 2013 و2021، ويهدفان قبل كل شيء إلى منح تسريح إلى الإليزيه.

وكان علينا أن ننتظر حتى عام 2023 حتى يصدر تقرير يعترف على استحياء بـ "فشل الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل". ومع ذلك، تم تخفيف هذه الملاحظة على الفور من خلال التأكيد على أن المسؤوليات تقع أيضًا على عاتق "القادة الأفارقة أنفسهم".

فعلى عكس فرنسا، كان البرلمانيون البريطانيون أكثر وضوحاً ولم يترددوا في انتقاد حكومتي توني بلير ثم ديفيد كاميرون لجر بلادهم إلى حروب "عديمة الفائدة ومكلفة" في العراق عام 2003 ثم في ليبيا 2011 على أساس "افتراضات خاطئة وفهم غير كامل للوضع".

أسباب إنكار الواقع

ويقول الموقع إن قِلة من رؤساء الدول يعترفون علناً بأخطائهم الاستراتيجية. وفرنسا ليست استثناء. لكن هناك أسباباً أخرى تفسر إنكار السلطة التنفيذية ومن حولها للواقع.

وذكر أنه بالنسبة للقارة الأفريقية يتم استحضار عظمة فرنسا والتزاماتها التاريخية تجاه مستعمراتها السابقة، وكذلك أن هذه العمليات كانت أقل تكلفة وفتكًا بالمدنيين بكثير من التدخلات العسكرية للولايات المتحدة في أفغانستان، أو ربما كان انسحاب القوات الفرنسية من منطقة الساحل مهينًا، لكن لا تمكن مقارنته بأي حال من الأحوال بالهزيمة التي مني بها الجيش الأمريكي في كابول عندما استعادت طالبان السلطة عام 2021.

وأوضح أنه إذا فشلت الجيوش في هزيمة التنظيمات الجهادية في منطقة الساحل، فقد نجحت على الأقل في إعدام قادتها الرئيسيين، ومع ذلك، يتم تسليط الضوء على تناقضات استخدام الاغتيالات المستهدفة في العقيدة الفرنسية لمكافحة التمرد التي تم سنها عام 2013، والتي تؤكد على أن استراتيجيات الاستنزاف تؤدي إلى نتائج عكسية لأن "القاعدة الشعبية المتاحة للمتمردين توفر لهم مخزونًا من الموارد البشرية لا ينضب تقريبًا".

ويخلص الموقع إلى أن فشل عملية الفيروز (تسمية أطلقت على تدخل فرنسا في رواندا) أثناء الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 لم يمنع بأي حال من الأحوال شن عملية برخان بعد عشرين عامًا، واليوم لا شيء يشير إلى أن الإليزيه قد تعلم حقاً الدروس من إخفاقاته في ظل استمرار التعاون العسكري مع الغابون، وبنين، وساحل العاج، والسنغال، وكلها مستعمرات سابقة.