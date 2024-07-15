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روسيا تعلن اعتراض وإسقاط 22 مسيّرة أوكرانية

روسيا تعلن اعتراض وإسقاط 22 مسيّرة أوكرانية
جنود أوكرانيون من سرب الطائرات المسيرةالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
15 يوليو 2024، 6:15 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إسقاط 22 مسيّرة أوكرانية في غرب البلاد، وفوق شبه جزيرة القرم. بحسب وكالة "فرانس برس". 

وقالت الوزارة في منشور عبر "تلغرام"، "في الليلة الماضية دمّرت الدفاعات الجوية، واعترضت 22 مسيّرة".

وأسقطت 15 مسيّرة فوق منطقة "بريانسك" الروسية الحدودية مع أوكرانيا، و6 مسيّرات في شبه جزيرة القرم، وواحدة في "ليبيتسك".

وعلى صعيد آخر، أكّد حاكم "كورسك" إسقاط 3 مسيّرات أوكرانية أخرى.

وكثّفت أوكرانيا هجماتها على الأراضي الروسية هذه السنة مستهدفة، خصوصاً منشآت طاقة تقول إنها توفر المحروقات للجيش، فضلاً عن بلدات ومدن على طول الحدود.

ويستخدم الطرفان المسيّرات من بينها تلك المتفجرة التي يبلغ مداها مئات الكيلومترات خلال الحرب التي بدأتها  روسيا في فبراير/ شباط 2022.

روسياأوكرانياالحرب الروسية الأوكرانية

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