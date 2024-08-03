كشفت الخدمة السرية الأمريكية، أن شرطة بنسلفانيا حذرت من وجود رجل مسلح على سطح مبنى قبل محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في 13 يوليو/ تموز، وفق ما أفاد القائم بأعمال مدير جهاز الخدمة السرية رونالد رو.

وقال رو، إن رسالة شرطة بنسلفانيا لم تصل في الوقت المناسب.

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وأضاف وفق "رويترز" أن السلطات المحلية وأفراد الجهاز كانوا يستخدمون قنوات اتصال مختلفة، ما حال دون وصول التحذير قبل أن يفتح المهاجم البالغ من العمر 20 عاماً النار على مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة.

وفي إفادة بالكونغرس يوم الثلاثاء، ألقى رو باللوم على سلطات إنفاذ القانون المحلية، وقال أيضاً إنه "يخجل" من الثغرة الأمنية التي حدثت في ذلك اليوم.

ونفَّذ محاولة الاغتيال شاب يدعى توماس ماثيو كروكس (20 عامًا)، حين أطلق النار على ترامب من بندقية بعد دقائق فقط على بدئِه التحدث خلال تجمع انتخابي، قبل أن يتمكن أحد قنّاصة جهاز الخدمة السرية من قتله بعد 26 ثانية على إطلاقه أول 8 طلقات.