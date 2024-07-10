سحب دعمه لبايدن.. كلوني: لن نفوز في نوفمبر مع هذا الرئيس

سحب نجم هوليوود الديمقراطي جورج كلوني، الأربعاء، دعمه للرئيس الأمريكي في مقال رأي نُشر في صحيفة "نيويورك تايمز".

وكان كلوني قد شارك في استضافة حفل تبرعات لصالح بايدن، الشهر الماضي، وفق "رويترز".

وكتب كلوني في مقال الرأي: "من المؤلم أن أقول ذلك، لكنّ جو بايدن الذي كنت معه قبل 3 أسابيع في حفل التبرعات لم يكن الشخصية القوية ذاتها التي كان عليها في عام 2010".

واعتبر كلوني أن بايدن "لم يكن حتى الرجل الذي نعرفه في عام 2020. لقد كان الرجل الذي شاهدناه في المناظرة".

وأضاف: "هل كان متعباً؟ نعم. نزلة برد مثلاً؟ ربما... أيا يكن، يجب على قادة حزبنا أن يتوقفوا عن إخبارنا بأن 51 مليون شخص لم يروا ما رأيناه".

وأردف: "لن نفوز في نوفمبر مع هذا الرئيس، ولن نفوز بمجلس النواب، وسنخسر مجلس الشيوخ".

وتابع قائلاً: "هذا ليس رأيي الشخصي، بل رأي كل عضو في مجلسي الشيوخ والنواب وحكام الولايات الذين تحدثت معهم على انفراد... بغض النظر عما يقولونه علنا".

وطرح كلوني اقتراحاً بأن يختار الحزب مرشحاً جديداً خلال المؤتمر، المقرر عقده في أغسطس/ آب، واقترح أسماء عدة منها نائبة الرئيس كامالا هاريس وعدد من حكام الولايات.

وعبر كلوني عن إعجابه بايدن، وقال إنه يعتبره صديقاً.

وأكمل: "أنا أؤمن به وبشخصيته وأخلاقياته. في السنوات الأربع الماضية، انتصر في الكثير من المعارك التي واجهها".

واستدرك كلوني: "لكنّ المعركة الوحيدة التي لن يستطيع الفوز بها هي المعركة ضد الزمن".

وهناك انقسام عميق بين الديمقراطيين في الكونجرس عما إذا كانوا سيواصلون دعم بايدن أم سيدفعونه للتنحي جانباً بسبب المخاوف حيال حالته الصحية وقدراته الإدراكية.

لكنّ الرئيس بايدن يقول إنه ما يزال قادراً على الاضطلاع بمهام الرئاسة.