مستشار: هاريس لن تحظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل

صرح مستشار شؤون الأمن القومي للمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، الخميس، بأنها لا تفكر في فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، في تصريح نادر من فريق حملتها الانتخابية.

وقال فيل غوردون، مستشار هاريس لشؤون الأمن القومي، إنها "لا تؤيد فرض حظر أسلحة على إسرائيل"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

مؤكدًا، أن نائبة الرئيس "أوضحت أنها ستحرص دومًا على أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد إيران والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

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وتعرضت هاريس، الأربعاء، لمضايقات تسبب بها متظاهرون مؤيدين للفلسطينيين خلال تجمع انتخابي، وكانت هذه المشاهد شائعة خلال تنقلات جو بايدن، قبل أن ينسحب الرئيس الأمريكي من السباق إلى البيت الأبيض؛ بسبب شكوك تتعلق بقدراته الجسدية والعقلية.

وقاطع نشطاء مؤيدون للفلسطينيين في ديترويت هاريس، وهم يهتفون "لن نصوت لإبادة جماعية!"، لترد عليهم، "إذا كنتم تريدون أن يفوز دونالد ترامب فاستمروا في قول ذلك، وإلا فأنا من سيتحدث".

والتقت هاريس ناشطين معارضين للحرب في ولاية ميشيغان الرئيسية التي تأمل الفوز بها في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، ضد الجمهوري دونالد ترامب، والتي تضم عددًا كبيرًا من السكان المتحدرين من أصول عربية.

وتُعتبر الولايات المتحدة من أكبر الداعمين عسكريًا لإسرائيل، وهو أمر يقسم المعسكر الديمقراطي، خصوصًا منذ الهجوم الدامي الذي تشنه إسرائيل في قطاع غزة، ردًا على الهجوم غير المسبوق لحماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وعلّق البيت الأبيض شحنة واحدة فقط من القنابل الثقيلة إلى إسرائيل في عهد الرئيس الحالي بايدن، بسبب مخاوف على المدنيين.

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ووعدت هاريس، بعد اجتماع لها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأنها "لن تبقى صامتة" إزاء "المآسي" في قطاع غزة الخاضع لحصار وقصف إسرائيلي متواصل منذ عشرة أشهر.