قال البيت الأبيض إن فريق الأمن القومي أطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاملا هاريس اليوم الاثنين، على المستجدات في الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران وحلفاؤها للقوات الأمريكية.

ووفقاً لبيان صدر عن البيت الأبيض، فقد تم إطلاع الرئيس بايدن ونائبته هاريس على جهود دبلوماسية مستمرة تهدف إلى تهدئة التوترات في المنطقة وضمان وقف إطلاق النار.

كما تم إبلاغ بايدن وهاريس بأحدث الإجراءات العسكرية الأمريكية لتعزيز دفاعات إسرائيل في حال تعرضها لأي هجوم جديد.

وأضاف البيان أن بايدن وهاريس اطلعا أيضاً على تفاصيل الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد في العراق، حيث تم مناقشة التدابير اللازمة لحماية القوات الأمريكية والرد على أي اعتداءات.

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وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية قد أعلن عن إصابة عدد من الأمريكيين في هجوم صاروخي وقع يوم الإثنين ضد قاعدة عين الأسد في العراق، حيث تشير المعلومات الأولية إلى وقوع إصابات بين الجنود الأمريكيين.

يأتي هذا الهجوم في ظل تزايد المخاوف من احتمال تنفيذ هجوم من قبل إيران وحلفائها على إسرائيل، رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وقيادي بارز في ميليشيا حزب الله اللبناني في ضاحية بيروت الجنوبية الأسبوع الماضي.