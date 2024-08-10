قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن الدبابات الروسية قادرة على الوصول إلى ساحة مبنى الرايخستاغ في برلين.

وجاء تصريح مدفيديف بتدوينة على موقع "إكس"، ردًّا على ظهور مدرعات ألمانية، ضمن الوحدات الأوكرانية في كورسك.

ووصف مدفيديف مقال في صحيفة "بيلد" الألمانية التي تحدثت فيه عن عودة الدبابات الألمانية إلى الأراضي الروسية بعد 80 عامًا، بأنه "انتقامي".

وقد أثار الهجوم الأوكراني المباغت في منطقة كورسك داخل الأراضي الروسية غضبًا حقيقيًّا في موسكو.

وقالت موسكو إن أوكرانيا شنت هجومًا بمركبات مدرعة على منطقة كورسك جنوبي روسيا، ولكن الجيش تصدى للهجوم، ووصف حاكم المنطقة الوضع على الحدود بأنه "تحت السيطرة".