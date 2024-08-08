توقع الكاتب الأمريكي كيث ريتشبورغ في مقال له، نشر في صحيفة الـ"واشنطن بوست"، حدوث "ربيع أفريقي"، في القارة السمراء، احتجاجا على الفساد وانتشار البطالة والفقر، خصوصا بين شريحة الشباب.

ولفت الكاتب إلى أن المظاهرات المناهضة للحكومة والفساد التي بدأت في نيروبي عاصمة كينيا في يونيو/حزيران الماضي، ما تزال مستمرة، وقد تنتشر إلى دول أخرى مثل نيجيريا، وقد بان أثرها بالفعل في أوغندا.

ووفق الكاتب الذي كان رئيسا لمكتب صحيفة "الواشنطن بوست" في نيروبي، فقد نظّم الشباب في أوغندا، "تيّمنًا" بمظاهرات كينيا، احتجاجات مناهضة للفساد يوم 23 يوليو/ تموز الماضي، في كمبالا العاصمة، وقمعت قوات الأمن المظاهرات بسرعة وبقوة، واعتُقل أكثر من 100 محتج.

وأكد الكاتب، أن احتجاجات الشباب في كينيا، بدأت في الانتشار إلى دول أخرى في القارة، ومن المتوقع أن تندلع مظاهرات مستوحاة من الاحتجاجات الكينية في نيجيريا.

وقال الكاتب، إن "المتظاهرين في كينيا وخارجها، هم من شريحة الشباب - جيل الألفية أو الجيل "زد".

ولفت إلى أن على الحكومات الأفريقية والغربية، الاهتمام بمطالبات هذه الشريحة، خصوصا أن أكثر من نصف سكان كينيا، و60% من سكان القارة، تقل أعمارهم عن 25 عاما.

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وبدأت الاحتجاجات في كينيا تنديدا بمقترح كان سيرفع الضرائب إلى حد غير محتمل، حسب وصف الكاتب، وهاجم المتظاهرون مبنى البرلمان وأحرقوا جزءا منه، كما حاصروا منازل النواب.

وردت الحكومة بشراسة غير مسبوقة، ما أدى إلى مقتل العشرات واختطاف العديد من المتظاهرين من الشوارع ومن منازلهم.

وعلى الرغم من سحب رئيس كينيا "وليام روتو"، مشروع قانون الضرائب وإقالة معظم حكومته، فإن الاحتجاجات ما تزال مستمرة بشعار "يجب أن يرحل روتو".

ورغم أن الرئيس روتو سياسي ذكي يجيد التحدث لاستقطاب دعم الغرب، إلا أنه يفتقر إلى الشعبية في بلاده، وفق الكاتب.