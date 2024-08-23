أعلنت السلطات في روسيا عن تدمير مركز تحكم راجمات، و3 شاحنات ذخيرة، وتجمع عسكري، في مقاطعات أوكرانية مختلفة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إن المدفعية الروسية الصاروخية دمرت مركز تحكم لراجمات "إم إل آر إس" الصاروخية، و3 شاحنات محملة بالذخيرة في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا.

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وأشارت، في بيان، إلى أنه نتيجة للهجوم الصاروخي، جرى تدمير أيضًا مركبة نقل وتحميل، منها وحدتان من مركبات الحراسة، و3 شاحنات محملة بالذخيرة".

ونشرت الوزارة الروسية لقطات لتدمير موقع "إم إل آر إس"، حيثُ تظهر اللقطات انفجارات، وتفجير ذخيرة، وحريقًا في المركز التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وبدوره، أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن القوات المسلحة الروسية نجحت باستهداف تجمعات عسكرية أوكرانية كانت موجودة على إحدى الجزر القريبة من دلتا نهر دنيبر.

وقال في منشور على صفحته الخاصة في منصة "تلغرام": "دمرت المدفعية الصاروخية التابعة لمجموعة قوات دنيبر تجمعات لمسلحي التشكيلات الأوكرانية على إحدى الجزر في دلتا دنيبر".

وأشار إلى أنه تم اكتشاف مجموعة العدو من خلال استطلاع جوي عبر طائرة مسيرة، مؤكدًا أن أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة من طراز "غراد" ضربت من مسافة 20 كيلومترًا، وذلك بعد إرسال الإحداثيات والبيانات إلى القيادة العسكرية.