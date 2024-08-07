سابقة في الحرب.. مسيّرة أوكرانية "صغيرة" تدمر مروحية روسية (فيديو)

كشف مصدر أمني أوكراني، الأربعاء، عن تدمير طائرة مروحية روسية من طراز "Mi28" من قبل مسيّرة "صغيرة"، واصفاً ذلك بأنه "سابقة في هذه الحرب".

وذكر المصدر أن مسيّرة أوكرانية من طراز "FPV" أصابت طائرة مروحية روسية من طراز "Mi28 في مقاطعة "كورسك"، وفق "فرانس برس".

في المقابل، أعلن القائم بأعمال حاكم المقاطعة الروسية أليكسي سميرنوف، في وقت سابق، إسقاط 3 مسيّرات أوكرانية في أجواء المقاطعة.

وتحتدم المعارك في المقاطعة الحدودية، وأعلن الجيش الروسي استمرار القتال في المنطقة المستهدفة بضربات خلّفت ما لا يقل عن 5 قتلى مدنيين والمحاذية لأوكرانيا.

وأطلقت القوات الأوكرانية، قبل أكثر من 24 ساعة، توغلًا بريًا يوصف بأنه "أحد أكبر التوغلات في الأراضي الروسية منذ بدء الحرب".

وأبلغ قائد الجيش الروسي فاليري غيراسيموف الرئيس بوتين بأن نحو 1000 جندي أوكراني يشاركون في التوغل عبر الحدود في "كورسك".

وقال بوتين إن أوكرانيا تقوم "باستفزاز واسع النطاق"، متهمًا القوات الأوكرانية بـ"إطلاق عشوائي لأنواع مختلفة من الأسلحة بما في ذلك الصواريخ، على المباني المدنية والمنازل وسيارات الإسعاف".

وأكّدت وزارة الدفاع الروسية أن "عملية تدمير تشكيلات الجيش الأوكراني مستمرة"، بعد أكثر من 24 ساعة على بدء هذا التوغل.

وأشارت إلى أن المواجهات استمرت "خلال الليل" في المناطق "المتاخمة مباشرة للحدود".

وأكدت الوزارة على "تلغرام" أن الجنود الروس "منعوا العدو من التقدّم في عمق الأراضي الروسية"، في ما يبدو اعترافًا بأن الجنود الأوكرانيين سيطروا على أراضٍ أثناء توغّلهم.

وذكرت قناة "ريبار" عبر "تلغرام"، والتي يتابعها أكثر من مليون حساب، وهي مقربة من الجيش الروسي، أن القوات الأوكرانية استولت على 3 قرى في منطقة "كورسك".

إجلاء الآلاف

وغادر آلاف الأشخاص المنطقة بسبب القتال والقصف الذي خلّف ما لا يقلّ عن 5 قتلى و28 جريحًا في صفوف المدنيين، وفق السلطات المحلية التي أشارت إلى إلغاء كل الفعاليات العامة.

على الجانب الآخر من الحدود، أعلنت أوكرانيا، الأربعاء، إجلاء إلزاميًا لنحو 6 آلاف شخص بينهم 425 طفلًا في منطقة "سومي" المحاذية لكورسك الروسية.

وأشارت وزارة الصحة الروسية إلى أن 13 شخصًا بينهم 3 أطفال أُدخلوا المستشفى في هذه المنطقة جراء الضربات الأوكرانية.

في هذا السياق، دعا الحاكم الإقليمي بالإنابة أليكسي سميرنوف السكان إلى التبرع بالدم لتجديد مخزون المراكز الطبية.

من جهتها، تلتزم السلطات الأوكرانية منذ الثلاثاء صمتًا شبه كامل حول الوضع في منطقة كورسك.

صرف الانتباه

ورجّح الخبير العسكري الأوكراني سيرغي زغوريتس، أن يكون الجيش الأوكراني يحاول صرف انتباه القوات الروسية عن مناطق أخرى في الجبهة كانت تتقدم فيها في الأشهر الأخيرة.

وقال: "أعتقد أن أحد أهداف كييف هو سحب الاحتياطات الروسية وتبسيط عمليات جيشنا في قطاع خاركيف وربما في مناطق أخرى".

وأشار إلى أن "جغرافيا هذه المنطقة في روسيا تسمح بتنفيذ فعال لهذا النوع من الإجراءات الرادعة ضد العدو بجهاز مصغّر، وهذا ما يفعله ربما الجيش الأوكراني".

هجوم بالمسيّرات

واستهدفت هجمات بمسيّرات أوكرانية كذلك، الأربعاء، مباني سكنية في "فورونيج" و"بيلغورود" الروسيتين الحدوديتين، وفق السلطات المحلية في المنطقتين.

وكتب فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة "بيلغورود"، على "تلغرام" إن "مسيّرتين هاجمتا مبنى في تشيبيكينو، ما أدّى إلى تدمير نوافذ شقة واندلاع حريق في شقة أخرى"، مشيرًا إلى أن "أحدًا لم يُصب".

وفي مدينة "فورونيج" عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، ألحق حطام مسيّرتَين أسقطتهما الدفاعات الجوية أضرارا بواجهة أحد المباني، وحطمت نوافذ عدة شقق في مبنى آخر، وفق الحاكم ألكسندر غوسيف.

وقام مقاتلون أوكرانيون بعدة عمليات توغل في روسيا منذ بداية النزاع في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وأكّد الجيش الروسي في كل مرّة أنه صدّهم، لكن بعضهم دفعه للجوء إلى المدفعية والطيران كما حدث الثلاثاء.

وتأتي هذه العملية في وقت يحقق الجنود الروس مكاسب تدريجية في شرق أوكرانيا منذ أشهر، في مواجهة جيش أوكراني يفتقر إلى المجندين الجدد والذخيرة.

وشنت القوات الروسية في أيار/مايو هجومًا بريًا في منطقة "خاركيف" الحدودية، مسيطرة على عدة مواقع قبل أن توقفها القوات الأوكرانية.