كشف سيناتور جمهوري عن أن توماس ماثيو كروكس، المسلح الذي حاول اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، تم التعرف عليه كمشتبه فيه من قبل الجهات الأمنية قبل أكثر من ساعة من إطلاق النار، وفق ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

وبحسب السيناتور الذي لم تذكر اسمه الشبكة الإخبارية، فإن "أحد عملاء الخدمة السرية المسؤول عن أمن التجمع الانتخابي لترامب في بنسلفانيا، كان يتحدث عبر الهاتف مع الشرطة المحلية حول التهديد أثناء وقوع إطلاق النار"، موضحا أن " مطلق النار كان يحمل جهازا لتحديد المسافة وحقيبة ظهر".

من ناحيته، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، على حسابه عبر "إكس"، عن "تشكيل فريق عمل خاص داخل المجلس للتحقيق في محاولة اغتيال ترامب"، مشدد على أنه "نحن بحاجة إلى إجابات لهذه الإخفاقات الأمنية الصادمة".