رد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني مساء الأربعاء، على ما ذكره محلل الشؤون السياسية للتلفزيون الإيراني "علي عبدي"، عن دخوله في مفاوضات سرية مع مسؤول إسرائيلي عام 1986 في العاصمة الفرنسية باريس، معتبرا ادعاءاته بالعارية عن الصحة.

وقال عبدي: "في عام 2013 نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تقريراً عن مفاوضات سرية بين إيران والولايات المتحدة، وقد كان الرجل الثاني في المفاوضات من الفريق الإيراني حسن روحاني".

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واتهم عبدي روحاني، بأنه "يتفاوض سراً مع شخص أمريكي لكنه في الأصل إسرائيلي يدعى أمين آمالي، وهو في الواقع مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز لمكافحة الإرهاب".

وأضاف عبدي، "لو عدنا إلى تقرير المفاوضات لوجدنا هذا الإسرائيلي يقول إن حسن روحاني تعاطف معه بشكل لم يتعاطف معه الأمريكيون".

وتابع عبدي، أن "هذا تفكير التقارب مع العالم حتى مع إسرائيل لا يزال موجودًا في الساحة السياسية الإيرانية ويعبر عن نفسه في بعض الجهات الحكومية".

الجدير ذكره أن روحاني كان وقتها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، وهو المسؤول الأول عن المفاوضات مع القوى الغربية بشأن الملف النووي.

روحاني يرد

ورد مكتب روحاني ، على ادعاء محلل السياسة في القناة الثانية للتلفزيون الإيراني علي عبدي، وقال: "إلى أين وصل عمل الإذاعة والتلفزيون عندما أصبحت صحيفة إسرائيلية مصدرهم الموثوق؟".

وأضاف روحاني في بيان: "هل من المفترض استعادة مصداقية هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية المفقودة بهذه التوضيحات من الخبراء المزيفين؟"، مشيراً إلى أن "التلفزيون أصبح المنتدى السياسي للخاسرين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة" في إشارة إلى التيار الأصولي المتشدد.

واعتبر الرئيس الإيراني الأسبق، أن "ما يشهده التلفزيون المحلي من هجوم على حكومته بشكل مستمر، يؤكد الفشل وعدم مراعاة الأخلاق الإسلامية، منوهاً بأن "التلفزيون الإيراني أصبح منصة ذات اتجاه واحد، ولا أمل في الرد عليها".

وتابع البيان، أن "مثل هذا الادعاء السخيف بعد سنوات من طرحه من قبل أحد المتحدثين المتطرفين، والمحكوم عليه بالسجن 8 أشهر في المحكمة، لماذا أثير مرة أخرى في الإذاعة هو سؤال جوابه مبني على قضية واحدة وهي تشويه صورة حسن روحاني خاصة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة".

وأضاف البيان، أن "القضية المؤسفة هي إصرار هيئة الإذاعة والتلفزيون على مواصلة المسار الذي يعتقدون أنه سيؤدي إلى تدمير روحاني وهذا لن يحصل".

وكان روحاني من أشد الشخصيات السياسية الداعمة للرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان، الذي تمكن من الفوز بالجولة الثانية من الانتخابات أمام منافسه المتشدد سعيد جليلي في مطلع يوليو/تموز الماضي.