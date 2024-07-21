طالب رئيس وزراء إسرائيل الأسبق أفيغدور ليبرمان وزعيم حزب "يسرائيل بيتينو"، اليوم الأحد، بتدمير ميناء الحديدة بشكل كامل.

وأكد خلال مقابلة إذاعية، صباح اليوم، أن "الحوثيين تسببوا بأضرار اقتصادية هائلة لإسرائيل".

وشدد ليبرمان على أنه "يجب تدمير ميناء الحديدة بالكامل وألا نكتفي بضربة واحدة".

وقال: "ميناء الحديدة هو البوابة الرئيسة لإمداد الحوثيين بالأسلحة الإيرانية، يجب أن يدفعوا ثمنًا باهظًا".

وأضاف: "الفشل الاستخباراتي ضد حزب الله ولبنان وسوريا أكبر بكثير مما كان عليه أمام حماس في الـ7 من أكتوبر"، على حد تعبيره.