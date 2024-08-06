اعتقلت شرطة الأخلاق، الثلاثاء، فتاتين مراهقتين في شارع وطن بور شمالي العاصمة الإيرانية طهران بعد ضربهما أمام الملأ؛ بسبب عدم ارتداء الحجاب، رغم تعهدات الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان خلال حملته الانتخابية.

وتعهد بزشكيان بوقف عمل شرطة الأخلاق ووقف تطبيق خطة "نور" التي فرضها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي لملاحقة الفتيات غير المحجبات.

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وبحسب الفيديو المنشور على موقع "إنصاف نيوز" الإخباري، تشاجر عدد من عناصر نسوية شرطة الأخلاق مع مراهقتين لم ترتديا الحجاب الإلزامي في شارع وطن بور شمال طهران، وبعد ضربهما جرى اعتقالهما.

وذكرت مريم عباسي، والدة إحدى المعتقلتين وهي مراهقة تبلغ من العمر 14 عامًا، أنه "أثناء الشجار والاعتقال، اصطدم رأس ابنتها بعمود كهربائي، واستمر الشجار والضرب مع ابنتها داخل الحافلة التابعة لشرطة الأخلاق".

وبحسب "إنصاف نيوز"، أبلغت شرطة الأمن الأخلاقي مريم عباسي أنه "تم كسر إصبعين من أصابع أحد عناصر الشرطة النسائية أيضًا في هذا الصراع".

وعن معاملة الضباط، قالت: "ابنتي البالغة من العمر 14 عامًا تعد طفلة، حتى لو ارتكب الأطفال جرائم قتل، فتجب محاسبة آبائهم".

وقال بزشكيان خلال حملته للانتخابات الرئاسية إنه سيعمل على وقف عمل دور شرطة الأخلاق، واستخدام أساليب أخرى لإقناع الفتيات بالحجاب دون اللجوء إلى العنف والقوة.