اعترف قائد "فيلق عاشوراء" التابع للحرس الثوري الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد، الجنرال أصغر عباس قلي زاده، مساء الاثنين، بتأخر الرد الإيراني على إسرائيل.

وقال قلي زادة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية "ظاهرا أنه فات أوان الرد والانتقام على خلفية اغتيال إسماعيل هنية".

وقال الجنرال قلي زاده "رغم فوات الأوان، فإن العدو يتحمل ضغوطا كبيرة بالانتظار، ونحن ننتظر أمر المرشد الأعلى سواء بالصبر أو بالرد على إسرائيل".

وأشار إلى أن الانتقام ومعاقبة منفذي جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية هو إرادة عامة.

وبين أن "الناس يريدون إظهار سلطة إيران أمام الشعب والعالم".

وأعلن جاهزية القوات المسلحة الإيرانية بنسبة 100% لمواجهة تهديدات الأعداء وضمان أمن البلاد، وقال"إن الحرس الثوري والجيش وقوة الشرطة على استعداد تام لمواجهة تهديدات الأعداء بالمعدات والتقنيات المتقدمة".

وتابع الجنرال قلي زاده "إن الحرس الثوري الإيراني لديه تفاعل مع الحكومة والبرلمانيين بما يتماشى مع النهوض بأهداف النظام وإنجازات الثورة، وكان ثابتا في مختلف القضايا والمجالات ولم يغير نهجه أبداً".