محكمة روسية ترفض استئنافا قدمه جندي أمريكي حكم عليه بالسجن

أيّدت محكمة روسية اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن بحق الجندي الأمريكي جوردون بلاك، بعد إدانته، بسرقة صديقته "ألكسندرا فاشتشوك"، وتهديدها بالقتل، وفق وكالة "رويترز".

ورفضت المحكمة، استئنافًا قدمه الجندي الأمريكي، الذي حُكم عليه في يونيو/ حزيران، بالسجن لِما يقرب من أربع سنوات، بعد إدانته بسرقة "113 دولارًا"، من صديقته وتهديدها بالقتل.

وقالت المحكمة في بيان على موقع للتواصل الاجتماعي: إن "لجنة من القضاة في المحكمة، نظرت في الاستئناف الذي قدمه "بلاك"، على الحكم الصادر من محكمة جزئية، لكنها خلصت إلى تأييده".

ومن جهته، قال محامي الدفاع عن بلاك في الاستئناف: إن "الحكم الأصلي يخالف القانون، وليس عادلًا، وطالب بإعادة المحاكمة، وفق وكالة الإعلام الروسية.

ومن ناحيته، نفى بلاك تهمة تهديد صديقته "فاشتشوك"، بالقتل، لكنه اعترف بتحمله بعض المسؤولية عن تهمة الاستيلاء على المال، بسبب ضرورة.

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وكانت السلطات الروسية، ألقت القبض على جوردون بلاك، وهو ضابط أمريكي برتبة "سيرجنت"، ويبلغ من العمر 34 عامًا، في الثاني من مايو/ أيار في مدينة‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، بعد خلاف مع صديقته ألكسندرا فاشتشوك، التي قابلها أثناء وجوده في كوريا الجنوبية.