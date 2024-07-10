كيف خططت واشنطن لكبح طموحات إيران البحرية؟

يسلط مقال تحليلي، نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، الضوء على تصاعد طموحات طهران البحرية بشكل ملحوظ، وخطط واشنطن المحتملة للتصدي لها.

وأشار كاتب المقال حميد رضا عزيزي، الأستاذ في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إلى ازدياد نشاط الحوثيين الذين تدعمهم إيران، في إطلاق صواريخ ومسيرات لضرب السفن التجارية التي تمر عبر الطريق البحري.

وأضاف أنه من خلال تعطيل الطريق الذي يمر عبره ما لا يقل عن 12% من إجمالي التجارة الدولية فقد تسببت هجمات الحوثيين في ارتفاع تكاليف الشحن بشكل كبير، وقلبت النظام التجاري رأسًا على عقب.

وشدد الكاتب على أن إيران قدمت الأسلحة والمعلومات الاستخبارية لدعم حملة الحوثيين في البحر الأحمر، وقد أيّد قادة البلاد الهجمات على السفن التجارية.

تحول استراتيجي

ورأى كاتب المقال أن دعم إيران للحوثيين يعد جزءا من ما وصفه بتحول استراتيجي أوسع يعتمد بشكل متزايد على القدرات البحرية؛ بهدف إبقاء أعداء إيران في موقف دفاعي.

وتابع الكاتب: "لقد ظلت أنشطة إيران في البحر الأحمر خلال السنوات الأربع الماضية تعتمد بشكل كبير على عدة مئات من الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري وتهدد مرارا بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حاسم لشحنات النفط العالمية".

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واستطرد الكاتب: "لكن القوات البحرية الإيرانية امتلكت في الآونة الأخيرة، سفنًا أكثر تقدمًا، بما في ذلك غواصات جديدة وسفنا حربية مسلحة بالصواريخ، وبدأت تغامر بالوصول إلى المحيطين الأطلسي والهادئ".

وحذّر الكاتب من أن "البحرية الإيرانية المُجددة أصبحت الآن في قلب استراتيجية إيران العسكرية، وبأن الأدوات التي طالما كانت أساسية للدفاع الأمامي لإيران على الأرض بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار والميليشيات الوكيلة يتم نشرها اليوم في البحر من أجل تعزيز قوة إيران بشكل أكبر"، وفق تقديره.

سُبل الرد

ويرى كاتب المقال أن على واشنطن التقليل من ضعف نظام الشحن الدولي من خلال تطوير طرق تجارية بديلة، والعمل على تقليل رغبة طهران في تعطيل العبور البحري من خلال السماح لطهران بالاندماج في نظام التجارة العالمي بطرق معينة ومحدودة، وفق تعبيره.

وأردف أنه "على واشنطن تشجيع شركائها على ممارسة نفوذهم لكبح جماح استفزازات إيران، وعلى الجبهة العسكرية، يجب على الولايات المتحدة أن تعمل بشكل وثيق مع حلفائها لمواجهة القوة البحرية الإيرانية واحتوائها"، بحسب قوله.

ويكمن الخطر الحقيقي بحسب الكاتب في قدرة طهران المتزايدة على شن حرب غير متكافئة في المجالات البحرية، باستخدام مزيج من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار، والعمليات من خلال الميليشيات بالوكالة، والسيطرة على الممرات المائية الاستراتيجية لاستهداف المصالح الأمريكية.

خيارات واشنطن

وعن خيارات واشنطن للحد من هذا التهديد الإيراني يقول الكاتب، إن على الولايات المتحدة تعزيز المبادرات الدبلوماسية لتطوير طرق عبور دولية بديلة، إذ يمكن لواشنطن وشركائها تقليل اعتمادها على الممرات الضعيفة، ومن بين هذه المبادرات يأتي الممر بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وخلص الكاتب إلى أن رفع تكلفة تعطيل التجارة العالمية بالنسبة لإيران يمكن أن يساعد في تغيير حسابات طهران.

وإحدى الخطوات التي يمكن أن تتخذها واشنطن في هذا الاتجاه هي تجديد الإعفاء من العقوبات، الذي من شأنه أن يسمح للهند بالمضي قدمًا في خططها لتطوير وإدارة ميناء تشابهار الإيراني.

لكن في المقابل، وإلى جانب جهودها الدبلوماسية، فإنه يتعين على الولايات المتحدة، بحسب الكاتب، أن تحث شركاءها الإقليميين على اتخاذ تدابير عسكرية لاحتواء التحدي البحري الإيراني مثل إحكام تبادل المعلومات الاستخباراتية البحرية بشكل منتظم، والدعم الفني واللوجستي.

وختم الكاتب بالقول، إنه سيكون لهذه الجهود أهمية خاصة، خصوصا إذا فشل التوصل إلى اتفاق أمني بحري إقليمي يشمل طهران.