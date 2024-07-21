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ما هو السبب الذي دفع بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي؟

ما هو السبب الذي دفع بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي؟
جو بايدنالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
21 يوليو 2024، 6:50 م

كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، قبل أيام، عن السبب الوحيد الذي قال إنه قد يدفعه للانسحاب من سباق الرئاسة لعام 2024، حيث قال الثلاثاء خلال مقابلة مع قناة "بي إي تي" (BET)، إنه سينسحب من السباق "إذا ظهرت لديه حالة طبية ما، أو إذا قال له الأطباء إن لديه مشكلة".

ومع ذلك تعهد الرئيس الأميركي، حينها بمواصلة مسعاه للفوز بفترة جديدة في الخامس من نوفمبر وهاجم سجل دونالد ترامب كرئيس.

والآن، وقد أعلن الرئيس الأمريكي عن انسحابه من المنافسة على السباق الرئاسي، ثمة سؤال سيطرح كثيرًا: ما هي الحالة الطبية التي استدعت اتخاذ بايدن لقرار الانسحاب؟

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ثمة العديد من الاحتمالات في هذا السياق، فالرجل الثمانيني يعاني بالفعل من العديد من الأمراض ومعظمها مرتبط بالشيخوخة بطبيعة الحال، لكن آخر فحص طبي أجراه بايدن في فبراير/شباط، كانت نتيجته أن الرئيس ”لا يزال قادرًا على تنفيذ مهام الرئاسة بنجاح“. وفقًا لما قاله طبيبه كيفن أوكونور.

ووفقًا لأوكونور، لم يُظهر الفحص العصبي، الذي أُجري قبل أكثر من شهر، أي علامات على وجود سكتة دماغية أو تصلب متعدد أو مرض باركنسون.

إلا أن البيت الأبيض أعلن، مساء الأربعاء، عن إصابة بايدن بفيروس كورونا، ما دفعه إلى إلغاء اجتماع مع أعضاء منظمة لاتينية للحقوق المدنية في ولاية نيفادا التي تشهد معركة انتخابية. فهل يكون متحور جديد من فيروس كورونا هو ما دفع بايدن لاتخاذ القرار "التاريخي"؟ 

 

جو بايدن

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