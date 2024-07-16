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لمواجهة "الرباعية القاتلة".. بريطانيا تخطط لتعزيز قدراتها العسكرية

لمواجهة "الرباعية القاتلة".. بريطانيا تخطط لتعزيز قدراتها العسكرية
جنود بريطانيونالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
16 يوليو 2024، 10:56 ص

قالت بريطانيا إنها ستعزز قواتها المسلحة استعدادًا لمواجهة ما وصفته بـ"رباعية قاتلة" تضم الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا.

وعينت الحكومة جورج روبرتسون، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي اليوم الثلاثاء لرئاسة لجنة مراجعة للقوات المسلحة البريطانية، وستقدم تقريرها في النصف الأول من عام 2025.

وقال روبرتسون، وزير الدفاع البريطاني الأسبق في أواخر التسعينيات، والذي تولى منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بين عامي 1999 و2003، إنه يتعين أن تكون القوات المسلحة "جاهزة للمعركة نظرًا لمستوى التهديد".

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وأضاف لوسائل إعلام بريطانية "نواجه رباعية قاتلة من دول يتزايد عملها معًا، وعلينا نحن في هذا البلد، وحلف شمال الأطلسي الذي نجح إلى حد كبير اجتماعه الأسبوع الماضي، أن نكون قادرين على مواجهة تلك الرباعية تحديدًا، بالإضافة إلى مشكلات أخرى".

وجدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التزامه بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في قمة حلف شمال الأطلسي في الولايات المتحدة بعد أيام من انتخابه، لكنه لم يحدد بعدُ موعدًا لذلك.

ووصف ستارمر القوات المسلحة بأنها "مجوفة"، وقال إنه يريد زيادة الإنفاق بشكل مسؤول لتحقيق القدرة على الصمود على الأمد الطويل.

وقال روبرتسون "أوضحت قمة حلف الأطلسي الأسبوع الماضي في واشنطن بجلاء أن التحدي الذي تمثله الصين يتعين أخذه على محمل الجد الشديد بالفعل".

وستشرف أيضًا فيونا هيل، وهي مستشارة سابقة للرئاسة الأمريكية وخبيرة سياسة خارجية، على المراجعة العسكرية مع الجنرال المتقاعد بالجيش البريطاني ريتشارد بارونز الذي كان في السابق قائدًا لقيادة القوات المشتركة.

بريطانياالجيش

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