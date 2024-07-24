أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" كريستوفر راي، اليوم الأربعاء، أنه لا براهين لدى الوكالة بشأن وجود شركاء لمنفّذ محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن رأي، قوله إن التحقيقات بشأن الحادثة، ودوافع منفّذ الهجوم، لا تزال مستمرة.

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وأضاف أن "محاولة اغتيال الرئيس السابق كانت بمثابة هجوم على ديمقراطيتنا"، مشيرًا إلى أننا "نعيش فترة تكثر فيها التهديدات الأمنية في كامل أنحاء العالم".

وتأتي تصريحات راي، بعد يوم من استقالة مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكي كيمبرلي تشيتل، والتي قالت، يوم الاثنين، إن "الجهاز فشل في مهمته لمنع محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب".

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ونفَّذ محاولة الاغتيال شاب يدعى توماس ماثيو كروكس (20 عامًا)، إذ أطلق النار على ترامب من بندقية بعد دقائق فقط على بدئِه التحدث خلال تجمع انتخابي، قبل أن يتمكن أحد قنّاصة جهاز الخدمة السرية من قتله بعد 26 ثانية على إطلاقه أول 8 طلقات.