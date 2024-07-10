أعلن مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء الأربعاء، أن مراسم تنصيب الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان ستُجرى يوم الأحد 28 يوليو/تموز الجاري.

وذكر موقع خامنئي في بيان له: "ستقام مراسم تنصيب مسعود بزشكيان رئيساً للجمهورية الإسلامية يوم الأحد 28 يوليو/تموز الجاري، ليبدأ عمله رئيسا للجمهورية".

وأضاف الموقع: "سيقام في حسينية مؤسس النظام روح الله الخميني بطهران، بحضور كبار المسؤولين في البلاد".

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وكان مكتب الرئيس الإيراني المنتخب ذكر في وقت سابق أن الأخير التقى، مساء اليوم، محمد كلبايكاني، مدير مكتب خامنئي.

وكان عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، مجتبى يوسفي، قال في وقت سابق إن مراسم تنصيب بزشكيان ستكون يوم الثلاثاء 30 يوليو/ تموز الجاري.

من جهته، أوضح مسؤول مقرب من بزشكيان أنه "من المتوقع أن يحضر مراسم التنصيب مسؤولون رفيعو المستوى من بلدان مختلفة، ويجري التنسيق وتقديم الدعوات لذلك".